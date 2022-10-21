Цены на новогодние туры выросли более чем на 60%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодний отдых значительно подорожал для россиян, в отдельных случаях цены на поездки выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета "Известия".

Как следует из данных сервиса Level.Travel, сильнее всего подорожали туры в Турцию – на 67%. Недельный отдых на двоих обойдется там в среднем в 187 тысяч рублей. Наиболее популярное среди россиян направление – Египет – выросло в цене на 37%, до 181 тысячи за двоих. Наиболее доступными остаются российские курорты: за неделю паре придется отдать около 54 тысяч рублей.

В Tez Tour между тем фиксируют чуть менее драматичную ситуацию: по их данным, турецкие курорты действительно подорожали сильнее остальных, однако всего на 35–40%. Наиболее популярным направлением в компании также называют Египет – на него приходится свыше половины всех проданных новогодних путевок. Далее идут ОАЭ, Турция, Мальдивы и Таиланд.

Между тем в АТОР признают, что туры на период новогодних праздников подорожали. Тем не менее, как и Tez Tour, организация отмечает, что речь идет не о таком значительном росте, как у Level.Travel. В среднем цены подскочили на 10–30%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что цены на путешествия за рубеж из РФ стали стабилизироваться. Заметное снижение всех тарифов наблюдается на таких направлениях, как Турция, Казахстан и Армения. При этом к ноябрю ожидается очередная волна подорожания из-за каникул в школах.



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