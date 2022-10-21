Туроператоры назвали условия выплаты компенсации не сумевшим пересечь границу

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Туристы, которым пограничная служба отказала в выезде за границу прямо в аэропорту, могут вернуть деньги за тур при соблюдении нескольких условий, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

Он подчеркнул, что механизм максимальной компенсации за удержанием фактически понесенных расходов предусмотрен для большинства путешественников, которым отказали в пересечении границы из-за частичной мобилизации.

В Tez Tour сообщили, что в каждом случае размер выплаты рассчитывается индивидуально – официального решения госорганов по данному вопросу нет.

В Anex Tour предупредили, что деньги вернут только тому, у кого на руках имеется уведомление об отказе в пропуске через государственную границу на основании закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". В компании пояснили, что если, к примеру, не выпустили мужа, который летит вдвоем с женой, то жене придется отправиться на отдых одной либо потерять деньги.

"В данном случае такому путешественнику, скорее всего, вернут деньги за авиабилеты и частично – за отель и иные услуги туроператора, то есть трансфер и страховку. Если жена поедет на отдых и заселится в отель, то мужу стоимость номера уже не компенсируют", – объяснил Мурадян.

Он также сообщил, что турист, который понес финансовые потери из-за отказа в выезде за границу, может обратиться в суд. По его словам, некоторые туристы пытались подавать претензии на погранслужбу, военкомат и туроператора, но перспективы этих дел "крайне туманны".

Ранее туристам посоветовали, если есть возможность, оформлять страховку от невыезда, которая позволяет либо полностью вернуть средства за несостоявшееся путешествие, либо достаточно минимизировать затраты. Однако при этом следует детально изучить условия: какая ситуация является страховым случаем, а какая – нет, а также, какие документы нужны для получения выплаты.

До этого сообщалось, что страховка от невыезда не покроет отмену путешествия, причиной которой стало объявление частичной мобилизации.

В АТОР отмечали, что, согласно статье 964 ГК России, если законом или договором страхования не предусматривается иное, туристу не положены выплаты, когда страховой случай наступил из-за боевых действий, а также военных мероприятий, митингов или забастовок.



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