В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

Не получившие повестки граждане могут выезжать за рубеж. Правила поездок во время частичной мобилизации разъяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в агентстве нет информации о каких-либо ограничениях на федеральном уровне. При этом Догузова напомнила, что за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписан гражданин.

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