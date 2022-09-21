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Общество

19:18

Россиянам рассказали, как быть со сбережениями в период частичной мобилизации

обществофинансы

Фото: depositphotos/Fascinadora

В условиях нестабильности вкладываться в ценные бумаги рискованно, поэтому сбережения следует переводить в наличность. Об этом порталу E1.ru рассказал экономист Константин Селянин.

"Инвесторы, которые не понимают, что происходит и как ситуация будет меняться, переходят в кеш. Они стараются обезопасить себя и не вкладывать в акции или другие ценные бумаги", – сказал специалист, напомнив, что российский рынок акций падает уже второй день.

По его словам, после объявления частичной мобилизации в РФ делать какие-то экономические прогнозы невозможно, поэтому единственное, что он может порекомендовать людям, – запастись наличными. Предпочтение при этом лучше отдать иностранным валютам.

"Непонятно что происходит – держи все в ликвидных активах. <...> Это могут быть рубли или доллары. Лучше всего валюта – она поможет защититься от риска девальвации", – подытожил Селянин.

Накануне индекс Мосбиржи падал более чем на 10%. Пиковые показатели падения фиксировались днем, однако они достаточно быстро замедлились. Это произошло на фоне новостей о референдумах в ДНР и ЛНР, а также принятия Госдумой поправок, вводящих понятие "Мобилизация".

Сегодня утром Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. На этом фоне российский рынок акций снова обрушился. Так, 21 сентября торги завершились с падением индекса Мосбиржи на 8,84%.

Российский рынок акций во вторник завершил торги рекордным обвалом

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