В Минэкономразвития РФ спрогнозировали укрепление курса рубля на 10–15%

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Реальный курс рубля в ближайшие годы может стать крепче на 10–15% в сравнении с последними пятью годами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

"В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10–15% крепче, чем за последние пять лет", – сообщил он.

В понедельник, 20 сентября, было зафиксировано рекордное с середины августа падение индекса Мосбиржи. При этом все это время российский рубль оставался относительно стабильным.

Ранее экономист Михаил Шульгин спрогнозировал рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии.

Эксперт добавил, что, по данным "Открытия Research", возобновление интервенций Минфина может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%. Однако, по словам экономиста, шестой пакет санкций против РФ должен стать достаточно эффективным, чтобы стоимость доллара повысилась до 100 рублей.

