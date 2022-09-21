Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 1 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 21 сентября поднялся выше 62 рублей впервые с 1 августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:37 по московскому времени доллар торговался по 62,1 рубля. Курс евро поднялся выше 61 рубля впервые с 13 сентября.

Ранее начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин заявил, что санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое осложнение могут привести к росту доллара до 100 рублей.

Он добавил, что, по данным "Открытия Research", возобновление интервенций может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%. По словам экономиста, шестой пакет санкций против РФ должен стать достаточно эффективным, чтобы стоимость доллара повысилась до 100 рублей.

