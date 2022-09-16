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Курс фунта стерлингов опустился ниже 1,14 доллара впервые с 1985 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.

Британская национальная валюта также продемонстрировала снижение к евро и торгуется на уровне 1,142. Этот показатель является наиболее низким с начала 2021 года.

По оценкам экспертов газеты Financial Times, динамика на снижение связана с опасениями игроков рынка о предстоящей рецессии британской экономики.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к российской валюте опустился ниже 60 рублей. Это произошло впервые с 31 августа текущего года.

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, падение курса было связано с совещанием президента РФ Владимира Путина с профильными министрами и главой ЦБ. Во время этой беседы было подтверждено стабильное состояние российской экономики.

