Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс американской валюты расчетами 14 сентября снизился до уровня 59,94 рубля. Курс евро, в свою очередь, понизился на 5 копеек и достиг 60,75 рубля.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что к концу 2022 года пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 70–75 рублей.

Факторами для такого исхода эксперт назвал увеличение спроса на иностранную валюту и ожидание восстановления ее покупок по бюджетному правилу.

