Влияние доллара на экономику РФ никогда не будет прежним – Греф

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Влияние доллара на российскую экономику никогда не будет прежним, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он пояснил, что будет расти зависимость России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая. На этом фоне будет замещаться роль доллара и евро на юань.

По его словам, скорее всего, возрастет значение рубля и ряда других валют. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, доллара и евро, передает ТАСС слова Грефа.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару в настоящее время занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности национальной валюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.

Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

