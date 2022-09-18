Экономист спрогнозировал рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое осложнение могут привести к росту доллара до 100 рублей. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин в разговоре с РИА Новости/Прайм.
Он уточнил, что критерии нового правила остаются неизвестными, однако Минфин готов возобновить интервенции.
"Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10–10,5 миллиона баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно", – предположил эксперт.
Шульгин добавил, что по данным "Открытия Research", возобновление интервенций может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%.
Однако, по словам экономиста, шестой пакет санкций против РФ должен стать достаточно эффективным, чтобы стоимость доллара повысилась до 100 рублей.
Ранее эксперты в области финансового рынка рассказали о ситуации с изменением курса валют в России, которая во многом основана на балансе спроса и предложения на иностранную валюту.
Снижение ставки ЦБ РФ может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу ни доллар, ни евро не вырастут. Причем это будет носить кратковременный характер, предположил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.
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