Россиян предупредили об опасности экскурсий к месту гибели Сергея Бодрова

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Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой, заявил заслуженный спасатель РФ, экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Он пояснил, что опасность ледника Колка заключается в его непредсказуемости. Он относится к так называемым пульсирующим ледникам, которые какое-то время лежат спокойно, затем начинают потихоньку двигаться, а после набирать огромную скорость.

"Все эти экскурсии к месту гибели группы – все равно что засунуть голову в пасть к тигру. Они (туристы. – Прим. ред.) просто не понимают, какая опасность нависает над ними. То же самое и с отелями и гостевыми домами рядом с ущельем – пороховая бочка. Даже короткое пребывание там может кончиться катастрофой", – сказал Гофштейн в интервью РИА Новости.

Спасатель добавил, что оценить опасность ледника в полной степени пока не представляется возможным из-за недостаточного количества информации о нем. Тем, кто все же собрался в ущелье, эксперт посоветовал изучить последние данные о состоянии ледника, "дойти до высоких кабинетов", взять прогноз погоды и только после этого принимать решение.

Ледник Колка расположен в Северной Осетии на склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, которая протекает по дну Кармадонского ущелья. 20 сентября 2002 года ледник сошел со склонов Кавказского хребта. При движении ледовой массы сформировался сель. Он пронесся по ущелью со скоростью более 100 километров в час. Жертвами стали свыше ста человек, в том числе члены съемочной группы фильма "Связной" во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

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