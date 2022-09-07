Россиянам рассказали, какую страховку выбрать для экстремального отдыха

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Любителям экстремальных путешествий замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС страховой компании "Росгосстрах" Ольга Купцова порекомендовала оформить сразу несколько страховок. Существует ВЗР – отдельная медицинская страховка путешественника, которая подходит и для поездки в РФ.

Купцова считает, что сначала лучше оформить страховку от несчастных случаев. При выборе активного отдыха или спорта, по ее мнению, путешественнику следует внимательно ознакомиться с условиями документа. Замдиректора порекомендовала обратить внимание в первую очередь на виды деятельности, которые может покрыть компания при несчастном случае.

"При оформлении полиса крайне важно ознакомиться с полным перечнем видов активного отдыха и спорта, которые страховщик готов застраховать, а которые нет", – отметила она в беседе с "Газетой.ру".

Купцова добавила, что путешественникам нужно изучить в документе те случаи, которые являются исключением для страхового покрытия.

"В результате травмы, наступления инвалидности или гибели застрахованного компания осуществит выплаты. Но также внимательно читайте условия страхования при оформлении полиса, возможно, некоторые опасные виды спорта могут быть исключениями", – поделилась Купцова.

Ранее сообщалось, что при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли 9 человек. Группа туристов в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании отправились в поход. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. Поднявшись на высоту около 4 150 метров, пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.

На фоне трагедии председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов призвал ужесточить отбор туристов, желающих подняться на горные вершины. Он выразил необходимость проверить фирмы, которые организовывают подобную деятельность.