Названы самые опасные курорты для россиян в 2022 году

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Адлер, Кемер и Аланья стали наиболее опасными курортами в 2022 году. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Страховой дом ВСК.

Уточняется, что прошедшим летом на Адлер пришлось 17% страховых случаев, на Кемер – 13%, а на Аланью – 12%. В перечень наиболее опасных для российских туристов курортов также вошли Хургада, Сиде и Белек.

Меньше всего по страховке обращались туристы из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса. При этом около 50% заявлений летом 2022 года поступили от несовершеннолетних. 16% – от туристов 30–40 лет, а 13% страховых случаев пришлось на 19–30-летних отдыхающих.

Ранее россиянам рассказали, какую страховку выбрать для экстремального отдыха. По словам экспертов, существует ВЗР – отдельная медицинская страховка путешественника, которая подходит и для поездки в РФ.

При этом туристам посоветовали сначала оформить страховку от несчастных случаев. А при выборе активного отдыха или спорта – внимательно ознакомиться с условиями документа.

