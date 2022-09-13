Названы самые опасные курорты для россиян в 2022 году

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Адлер, Кемер и Аланья стали наиболее опасными курортами в 2022 году. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Страховой дом ВСК.
Уточняется, что прошедшим летом на Адлер пришлось 17% страховых случаев, на Кемер – 13%, а на Аланью – 12%. В перечень наиболее опасных для российских туристов курортов также вошли Хургада, Сиде и Белек.
Меньше всего по страховке обращались туристы из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса. При этом около 50% заявлений летом 2022 года поступили от несовершеннолетних. 16% – от туристов 30–40 лет, а 13% страховых случаев пришлось на 19–30-летних отдыхающих.
Ранее россиянам рассказали, какую страховку выбрать для экстремального отдыха. По словам экспертов, существует ВЗР – отдельная медицинская страховка путешественника, которая подходит и для поездки в РФ.
При этом туристам посоветовали сначала оформить страховку от несчастных случаев. А при выборе активного отдыха или спорта – внимательно ознакомиться с условиями документа.
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