Армения стала самым популярным направлением для отдыха этим летом среди москвичей

Армения стала самым популярным направлением для отдыха этим летом. Также в топе Киргизия и Узбекистан. А внутри страны москвичи чаще всего летают в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Какие маршруты наметили на осень и на новогодние праздники? И что будет с ценами на отдых? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.