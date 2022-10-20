Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян – АТОР

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Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян, сообщил газете "Известия" вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, сейчас их выдают в среднем на период от полугода до года. Мурадян напомнил, что еще в 2020 году во Францию можно было без особых усилий получить шенгенскую визу на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию – на два-три года.

"Доходит до абсурда – могут выдать мультивизу сроком действия две недели", – подчеркнул он, отметив, что на сегодняшний день западные страны чаще всего разрешают въезд только на время путешествия.

Вице-президент АТОР добавил, что из-за ужесточения визовой политики Европы в отношении россиян сократилось и число выдаваемых виз.

Ранее Германия ужесточила требования для выдачи виз гражданам России. Теперь в пакете документов для получения "шенгена" у россиянина должна быть выписка из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтвердит достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне.

В выписке должно быть указано количество средств, которые числятся на счете гражданина. Россиянину необходимо предоставить выписки за последние три месяца. Подобное требование распространяется на частные визиты к знакомым, друзьям, родственникам, для получения делового "шенгена", а также на участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.

Некоторые страны Европы и вовсе перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности, заявила тогда еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.



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