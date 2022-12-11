"Мой район. Навигатор": поезд "Помогать по пути" запустили в московском метро

На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Помогать по пути". Он посвящен благотворительным проектам и волонтерскому движению в столице.

В вагонах поезда размещена информация о значимых волонтерских проектах, фотографии и QR-коды. Если навести на них телефон, то можно сразу перейти на благотворительные сервисы и ресурсы, в том числе на портале mos.ru.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".