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"Мой район. Навигатор": поезд "Помогать по пути" запустили в московском метро

"Мой район. Навигатор": поезд "Помогать по пути" запустили в московском метро

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На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Помогать по пути". Он посвящен благотворительным проектам и волонтерскому движению в столице.

В вагонах поезда размещена информация о значимых волонтерских проектах, фотографии и QR-коды. Если навести на них телефон, то можно сразу перейти на благотворительные сервисы и ресурсы, в том числе на портале mos.ru.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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