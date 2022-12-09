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09 декабря, 21:40

Город

"Мой район. Навигатор": Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов

"Мой район. Навигатор": Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов

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Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в сентябре воздух в столице был чище, чем осенью 2021 года. Он напомнил, что в Москве круглосуточно работают 56 автоматических станций контроля,

Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году,

Как мегаполису удается быть в топе экологичных регионов, несмотря на количество жителей и автомобилей? Благодаря чему воздух в 2022 году стал чище, чем раньше? Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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