"Мой район. Навигатор": Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов

Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в сентябре воздух в столице был чище, чем осенью 2021 года. Он напомнил, что в Москве круглосуточно работают 56 автоматических станций контроля,

Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году,

Как мегаполису удается быть в топе экологичных регионов, несмотря на количество жителей и автомобилей? Благодаря чему воздух в 2022 году стал чище, чем раньше? Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".