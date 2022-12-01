Около 16 тыс рабочих мест создадут в рамках комплексного развития территорий в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 16 тысяч рабочих мест появятся в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский на западе столицы.

Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



"Трудоустроиться на предприятия смогут около 16 тысяч человек. Инвестиции в развитие четырех участков в Очаково-Матвеевском, Кунцеве и Можайском районе составят 98 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов превысит пять миллиардов рублей", – рассказал Ефимов.

Он отметил, что в настоящее время там расположены складские помещения, гаражи, стоянки для спецтехники и автосервисы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в районе Очаково-Матвеевское на территории площадью около 18 гектаров разместятся производства пищевой продукции.

"В Кунцеве на участках площадью более 44 гектаров будут построены различные производства и технопарк площадью свыше 30 тысяч квадратных метров. На территории площадью 21 гектар в Можайском районе могут появиться строительное и бумажно-целлюлозное производства", – рассказал Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут комплексную реорганизацию участка бывшей промзоны Теплый Стан. В реализацию проекта планируют инвестировать около 17 миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появятся более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

До этого Ефимов рассказал, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. Компания планирует инвестировать в проект, который реализуется на территории бывшей промышленной зоны Орлово, 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появятся 300 новых рабочих мест.

Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!