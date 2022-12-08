"Мой район. Навигатор": в Южном Чертанове отремонтировали "Дом-линейку"

В Южном Чертанове отремонтировали "Дом-линейку". Такое название он получил из-за своей длины, она составляет более 320 метров. Это один из самых больших многоквартирных домов города, он находится на улице Россошанская.

Специалисты заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод. Особое внимание было уделено ремонту фасада. Его отреставрировали по специальной технологии с использованием отечественных материалов. Обновленный фасад теперь прослужит около 30 лет.

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