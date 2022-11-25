В столице повысили производительность труда врачей-рентгенологов в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в два раза повысилась производительность труда врачей-рентгенологов благодаря реорганизации системы лучевой диагностики, рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Юрий Васильев на форуме стран "БРИКС плюс".

По его словам, также на 75% сократилось время подготовки заключения.

Васильев уточнил, что Центр диагностики и телемедицины реализовал новый формат работы системы лучевой диагностики под названием "референс-центр".

"Новая модель организации медицинской помощи обеспечила бесперебойное проведение лучевых исследований, повысила производительность труда в два раза и сократила время подготовки заключения на 75% – с 27 до 6,5 часа", – приводятся слова Васильева на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, заместитель директора по перспективному развитию Центра диагностики и телемедицины Игорь Шулькин рассказал, что в настоящее время искусственный интеллект способен находить на снимках признаки остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, инсульта, COVID-19 и других заболеваний.

Он напомнил, что в столице сервисы ИИ работают в медучреждениях уже более двух лет.

"За это время они помогли врачам-рентгенологам проанализировать свыше восьми миллионов изображений, полученных при помощи лучевых методов исследований, по 17 различным направлениям", – рассказал Шулькин.

По его словам, также специалисты разрабатывают ГОСТы для работы с нейросетями.

Ранее сообщалось, что рентгенологи Москвы научились определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ. Замруководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что умные алгоритмы помогают рентгенологам уже по 17 направлениям исследований.

До этого Тыров рассказал, что в столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.



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