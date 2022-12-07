"Мой район. Навигатор": более 4 тыс арт-объектов установят к Новому году в Москве

Столичные улицы начали преображаться к Новому году. Праздничные конструкции появляются по всему городу. Всего в декабре установят более четырех тысяч световых арт-объектов.

Одними из первых смонтируют арки в центре мегаполиса: на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту. На Поклонной горе вновь будет стоять гигантский новогодний шар: его уже устанавливают. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".