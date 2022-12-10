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Транспорт

"Мой район. Навигатор": МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское

"Мой район. Навигатор": МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское

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МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Протяженность маршрута – 86 километров.

Диаметр разгрузит три линии метро. Сейчас пассажиры для того, чтобы из области попасть в Москву, вынуждены при первой возможности пересаживаться с железной дороги на метро. А МЦД-3 позволит строить сквозные маршруты по диаметру.

Свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Там пассажиропоток снизится примерно на 15%. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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