"Мой район. Навигатор": МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское

МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Протяженность маршрута – 86 километров.

Диаметр разгрузит три линии метро. Сейчас пассажиры для того, чтобы из области попасть в Москву, вынуждены при первой возможности пересаживаться с железной дороги на метро. А МЦД-3 позволит строить сквозные маршруты по диаметру.

Свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Там пассажиропоток снизится примерно на 15%. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".