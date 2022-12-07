Четыре подземных перехода построят на южном участке МСД

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты ведут строительство четырех подземных пешеходных переходов на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в районе дома 41, корпуса 1 на улице Бехтерева строительные работы уже завершили. В настоящее время там благоустраивают прилегающую территорию.

"Еще в трех переходах – в районе дома 15, строения 5 и дома 11, корпуса 1 на улице Бехтерева, а также на Севанской улице около дома 29г – монтируют основные конструкции, лестницы и лифты", – говорится в материале.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что переходы обеспечат беспрепятственное и безопасное пересечение основного хода хорды.

"По поручению Сергея Собянина их оборудуют лифтами для удобства маломобильных граждан", – отметил он.

Отмечается, что всего на южном участке МСД построят 11,5 километра дорог, в том числе четыре путепровода. Это улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. А для пешеходов обустроят удобные маршруты к музею-заповеднику "Царицыно", паркам "Аршиновский" и "Сосенки".

Загрутдинов добавил, что в рамках благоустройства территории на участке планируется высадить свыше 8 гектаров газона, двух тысяч деревьев и восьми тысяч кустарников.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что южный участок МСД построен уже на две трети. Он отметил, что данный участок дороги планируется запустить в 2023 году.

Бочкарев добавил, что южный участок МСД после завершения всех работ объединит 22 столичных района. Это улучшит транспортное обслуживание порядка 2,5 миллиона горожан.

Сергей Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом, который когда-либо реализовывался в Москве. Он отметил, что эта часть диаметра почти вся "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог.



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