Авиакомпании попросили усилить контроль в самолетах из-за вспышки Эболы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах самолетов в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что ведомство направило перевозчикам инструкции на случай если в самолете будет пассажир с подозрением на заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения лихорадки.

В Роспотребнадзоре изданию подтвердили, что предполагаемый случай Эболы обнаружили в Великобритании. Так, пассажир прилетел из Африки и у него появились симптомы, схожие с данным заболеванием.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, были приняты дополнительные меры, направленные на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания.

"В настоящее время прямых рейсов между Россией и Угандой нет, поэтому сотрудникам санитарно-карантинных пунктов были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что также было рекомендовано обращать особое внимание на пассажиров, которые прибыли из неблагополучных по лихорадке Эбола странах.

О вспышке Эболы в Уганде стало известно 20 сентября. Об этом заявили в Минздраве страны. Там уточнили, что от вируса скончался 24-летний мужчина. Изначального его лечили от малярии.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре выразили готовность предоставить Уганде вакцину против лихорадки Эбола, а также оказать содействие в нормализации эпидемиологической ситуации.

В феврале прошлого года эпидемия лихорадки Эболы началась в Гвинее. Там было зарегистрировано четыре случая смерти от данной болезни впервые с 2016 года.



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