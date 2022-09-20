В Уганде объявили о новой вспышке Эболы

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В центральной части Уганды объявлена новая вспышка вируса Эбола, заявили в министерстве здравоохранения страны.

"Уганда подтверждает вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в округе Мубенде в Уганде", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Там добавили, что вирус был обнаружен у 24-летнего местного жителя, который скончался.

Ранее глава научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов сообщил, что коронавирус не может объединиться с Эболой, однако человек может заболеть этими вирусами одновременно.

По его словам, скорее всего, в этом случае исход будет крайне неблагоприятным.

