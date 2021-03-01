В Конго от неизвестной болезни погибли 14 человек

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В Демократической Республике Конго из-за неизвестной болезни погибли 14 человек. Депутаты из провинции Кванго в связи с данной ситуацией попросили принять меры спикера национального парламента Кристофа Мбозо, сообщает издание Actualite.

"Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно", – отметил парламентарий Паси Запамба.

По словам губернатора провинции Жана-Мари Пти-Пти, первый случай был обнаружен месяц назад. Жертвами становились жители Касонго-Лунда от 60 до 80 лет.

Ранее сообщалось, что в Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола. Согласно данным властей, там зарегистрировано четыре случая смерти от данной болезни впервые с 2016 года.