Роспотребнадзор предложил поставить Уганде вакцину от Эболы

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В Роспотребнадзоре выразили готовность предоставить Уганде вакцину против лихорадки Эбола, а также оказать содействие в нормализации эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства.

"Партнерам уже переданы предложения о возможных поставках российской вакцины против лихорадки Эбола и направлении в Уганду российских специалистов, имеющих опыт борьбы с особо опасными инфекциями, полученный в том числе в ходе работы в Гвинейской Республике и Демократической Республике Конго", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

О вспышке Эболы в Уганде стало известно 20 сентября. Об этом заявили в Минздраве страны. Там уточнили, что от вируса скончался 24-летний мужчина. Изначального его лечили от малярии.