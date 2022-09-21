ВОЗ назвала причину вспышки лихорадки Эбола в Уганде

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В ВОЗ заявили, что причиной вспышки лихорадки Эбола в Уганде стал редкий суданский штамм данного заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идет о суданском штамме лихорадки Эбола, который впервые с 2012 года вызвал нынешнюю вспышку заболевания в Уганде", – сообщила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

В настоящее время вакцины от подобного штамма Эболы нет, добавила она. Коэффициент смертности от суданского штамма Эболы составляет от 41 до 100%.

За все время наблюдений в Африке было зафиксировано 7 вспышек лихорадки, вызванных суданским штаммов. 3 из них произошли на территории Судана, 4 – Уганды.

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг сообщила, что в течение месяца в Уганде было зафиксировано 6 смертей "от странного заболевания". Сейчас местные медики проверяют еще 8 человек на предмет заражения Эболой.

Отмечается, что лихорадкой можно заразиться от диких животных, а затем от людей-переносчиков. К симптомам Эболы относятся лихорадка, головная боль и боль в горле, а также мышечные спазмы. После этого лихорадка сопровождается нарушением функций почек и печени и в некоторых случаях внутренними и внешними кровотечениями.

Первый случай заболевания человека Эболой был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году.

О вспышке Эболы в Уганде стало известно 20 сентября. Об этом заявили в Минздраве страны. Там уточнили, что от вируса скончался 24-летний мужчина. Изначального его лечили от малярии.

