Вирусолог предположил, какая болезнь могла вспыхнуть в Танзании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" прокомментировал ситуацию со вспышкой болезни, похожей на Эболу, которая произошла в Танзании.
Известно, что 13 человек заразились, еще 3 умерли от болезни.
Для определения болезни, по словам эксперта, необходимо провести молекулярную диагностику. Однако, заметил Альтштейн, в Танзании могла оказаться Эбола или лихорадка Ласса.
"Это тяжелые геморрагические лихорадки, которые вызывают очень часто тяжелейшие заболевания и летальный исход. Но они практически не распространялись за пределы Африки. Это связано с тем, что требуется довольно тесный контакт между инфицированным человеком и тем, которому он передает заболевание, или контакт с животными, которые имеют локальное распространение", – прокомментировал вирусолог.
Альтштейн добавил, что эпидемия Эболы была с 2014 по 2015 год. Тогда болезнь удалось "удержать" в пределах Африки: заболели 11 000 человек, многие умерли, прокомментировал вирусолог.
Как отмечает эксперт, вакцины разработали позже, когда эпидемия прошла. Однако, сообщил Альтштейн, в последний раз Эбола охватила страну в 2019 году. Заболеванию подверглись около 3 000 жителей, заключил вирусолог.
Ранее врач перечислил несколько симптомов, характерных при оспе обезьян. В список вошли высокая температура, кожная сыпь и воспаление лимфоузлов. Эксперт Николай Крючков уточнил, что при проявлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян
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