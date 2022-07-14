Врач перечислил три группы симптомов оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Высокая температура, сыпь и воспаление лимфоузлов являются симптомами оспы обезьян, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы. Обычно с момента появления температуры до полного завершения заболевания проходит до трех недель", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что от появления первых признаков вируса до выздоровления может пройти около 3 недель.

При обнаружении у себя перечисленных симптомов следует обратиться к специалисту и самоизолироваться.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

