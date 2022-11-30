Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 3–4 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится 3–4 декабря из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, в субботу, 3 декабря, часть рейсов в аэропорт отменят с 13:15, а в обратном направлении – с 15:31. При этом из Шереметьево в этот день не пустят и поезд с отправлением в 10:11. В воскресенье, 4 декабря, отменят ряд поездов в первой половине дня.



В компании добавили, что некоторые аэроэкспрессы в выходные дни будут отправляться и прибывать с изменениями. Движение в сторону аэропорта возобновят в полном объеме 4 декабря с 09:45, в обратном направлении – с 11:21.

Во время перерывов добраться до Шереметьево можно на экспресс-автобусах от станции "Ховрино". Отмечается, что транспорт курсирует с 05:50 до 00:05 каждые 15 минут. При этом в обратном направлении автобусы ходят с 06:28 до 00:43. Благодаря тому, что маршрут проходит по платной трассе, время в пути составляет 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Москве протестируют электробус малого класса "ГАЗель e-City". Испытания продлятся до конца августа следующего года. В транспорте оборудуют 10 стационарных сидячих и три откидных места.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!