Мосгортранс протестирует электробус "ГАЗель e-City" до конца августа 2023 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты Мосгортранса проведут тестирование электробуса малого класса "ГАЗель e-City", который также покажут гостям международной выставки BW Expo в столице. Информацией об этом поделился департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем телеграм-канале.

Заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что город продолжает развивать экологичный транспорт. Тестирования электробуса малого класса продлятся до конца августа следующего года.

"Специалисты проверят ходовые параметры машины, ее возможности для работы в разных погодных условиях, насколько она удобна для пассажиров. По результатам тестирования примем решение, подходит ли такой электробус для регулярных пассажирских перевозок в столице", – отметил Ликсутов.

Транспорт оснастят 10 стационарными сидячими местами. Также обустроят три откидных места, предусмотрят систему понижения пола на остановках и площадках. Речь идет о перевозках маломобильных пассажиров, а также тех, кто передвигается с колясками.

В столичном Депрансе подчеркнули, что новый электробус рассчитан на преодоление 150 километров.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года горожане смогут вызывать социальное такси Мосгортранса с помощью приложения "Московский транспорт".

Для заказа подобного такси нужно будет зарегистрироваться в приложении, предварительно установив его, а потом выбрать время подачи машины и оформить заказ.

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