"Мой район. Навигатор": конкурс "Московская реставрация"

В Москве появился новый прогулочный маршрут. На нем горожане могут не только увидеть как закончилась реставрация исторических зданий, но и выбрать лучшую работу. Для этого нужно быть участником проекта "Активный гражданин".

На "народную премию" в этому году претендуют шесть объектов. Среди них – павильон "Физика" на ВДНХ, усадьба купцов Сушкиных – Кеворкова, относящаяся к древнейшим постройкам Замоскворечья, особняк архитектора Рутковского в Большом Козловском переулке и церковь Воскресения на Успенском Вражке. Еще два претендента на главный приз – усадьбы Голицыных и Яковлева, эти дома расположены на Малой Бронной и Тверском бульваре.

Помимо активных граждан, работы реставраторов оценит профессиональное жюри. Конкурс "Московская реставрация" проходит в столице уже в 12-й раз. За это время его наградами были отмечены более 400 лауреатов, которые участвовали в восстановлении почти 200 объектов культурного наследия.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".