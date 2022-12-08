Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево". Общая протяженность путей составила более 5 километров.

"Новая улично-дорожная сеть обеспечит удобный проезд к промышленной зоне, которую мы вместе с инвесторами создаем в Косино-Ухтомском. Улучшится транспортная доступность всего района и соседней Некрасовки", – объяснил мэр.

Собянин добавил, что на территории комплекса были построены несколько зданий. На участке будет введено в эксплуатацию порядка 120 тысяч квадратных метров производственных объектов. В стенах предприятий будут выпускать медицинские изделия и реагенты для медлабораторий, микроэлектронику, беспилотные летательные аппараты и другую высокотехнологичную продукцию.

Мэр напомнил, что в 2022 году индустриальному парку был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Подобная мера позволяет получить ему несколько льгот. Резиденты парка смогут претендовать на налоговые льготы.

В ноябре 2022 года первые корпуса парка были введены в эксплуатацию. Их общая площадь превысила 4,6 тысячи квадратных метров. Заявки на получение прав резидентов "Руднева" с мая подали более 100 организаций, сообщил Собянин.



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