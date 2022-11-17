Собянин заявил о решении создать в Москве федеральный центр беспилотных авиасистем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральный центр беспилотных авиасистем создадут на базе индустриального парка "Руднево". Соответствующее соглашение, которое подразумевает сотрудничество в сфере развития отрасли беспилотников и авиации, подписали Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор АНО "Платформа национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

Мэр города напомнил, что не так давно беспилотники считались дорогостоящей игрушкой, на которую и смотрели к тому же достаточно скептически. Однако, добавил градоначальник, сейчас стало ясно, что дроны – одни из ключевых элементов высоких технологий.

"В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспортировка, это высокоточные съемки, это создание цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства и так далее", – отметил Собянин.

По его словам, актуальность создания беспилотных систем не подлежит никакому сомнению, так как за ними будущее во многих отраслях экономики.

"Москва с ее сильной инженерной школой, развитой экосистемой инноваций и мощной промышленной базой является естественным центром развития беспилотных технологий в России. В частности, город уже создал уникальную лабораторию по тестированию беспилотных систем в Зеленограде, на базе которой проходят испытания отечественного оборудования по контролю и мониторингу беспилотных воздушных судов", – сказал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что для структурирования инноваций в области беспилотных технологий необходим федеральный российский центр компетенций. Собянин выразил мнение, что создание такого центра даст толчок к развитию беспилотного транспорта и авиационных систем. Он рассказал, что в этом году "Руднево" запустит около 120 тысяч квадратных метров площадей, где разместятся производители беспилотников и беспилотных систем. В будущем, считает градоначальник, эта площадь увеличится до 500 тысяч квадратных метров.

Собянин поведал, что в центре разместят конструкторские бюро, опытное и серийное производство. Кроме того, возле парка создадут особую зону свободных полетов на площади свыше 100 гектаров и высоте до 500 метров.

Резиденты федерального центра будут разрабатывать и создавать новые модели беспилотников различного назначения, совершенствовать авионику и внедрять технологии искусственного интеллекта. Объединение ведущих российских разработчиков и производителей будет способствовать сокращению отставания от мировых лидеров этой отрасли. Это также позволит снизить зависимость от импорта технологий.

Там также оборудуют авиационный учебный центр для подготовки персонала. В планах также создание школы творчества, которая позволит привлечь молодежь.

Ранее сообщалось, что Собянин решил привлечь инвесторов для создания четырех новых фармпроизводств в Москве. Власти проведут четыре конкурса на право заключения контрактов на поставку лекарств. При этом инвесторы должны будут в течение 2–4 лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов.



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