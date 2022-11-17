Собянин подписал постановление о дополнительной поддержке столичных экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении столичным компаниям-экспортерам субсидии по возмещению части затрат на исполнение контрактов 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтвержденные экспортерами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению мэра, максимальный объем компенсации будет составлять 3 миллиона рублей, однако не более 50% от общего размера выручки от экспорта и уплаченных налогов.

"В 2019–2021 годы было одобрено 94 заявки на общую сумму 72 миллиона рублей", – указано в материале.

Столичные власти полагают, что компенсация части затрат в тяжелых условиях санкционного давления и вынужденного изменения логистики поможет московским компаниям найти новые рынки и сохранить вектор развития.

С марта 2022 года в Москве действует набор антикризисных мер поддержки бизнеса. К октябрю помощь в имущественно-земельной сфере получили почти 1,4 тысячи предпринимателей.

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