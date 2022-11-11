Комплекс по производству пластиковых и деревянных изделий построят на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комплекс по производству пластиковых и деревянных изделий построят в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для строительства город предоставил участок по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как подчеркнул заммэра, это уже девятый договор с инвестором о предоставлении земли по льготной ставке.

Для строительства нового производства выделено 0,32 гектара земли в Сормовском проезде. Решение о предоставлении участка компании "Горизонт-А" приняла Градостроительно-земельная комиссия. Площадь будущего предприятия составит около 4,3 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 180 миллионов рублей. Работать на предприятии смогут около 230 человек.

Отмечается, что компания-застройщик работает на рынке свыше 20 лет. Сейчас у предприятия есть собственное производство в Московской области. Его планируется переместить в столицу. Это позволит повысить объем налоговых поступлений в городской бюджет на 65 миллионов рублей.

Также благодаря современному оборудованию и применению новых технологий предприятие сможет нарастить объемы выпуска в 2,5 раза – до 1,2 тысячи единиц продукции в год.

Решение о предоставлении инвесторам в аренду земли для развития производств по ставке один рубль в год правительство Москвы приняло в марте текущего года в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Льгота распространяется на весь срок действия договоров.

Это позволяет предпринимателям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск продукции, важной для жизни и экономики города.

Ранее сообщалось, что с начала года Москва предоставила шесть земельных участков для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Город заключил шесть договоров аренды земельных участков общей площадью 10,5 гектара. За пять лет там возведут спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.

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