Инвесторы построят в Москве шесть спортивных объектов – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года Москва предоставила шесть земельных участков для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что город заключил шесть договоров аренды земельных участков общей площадью 10,5 гектара. За пять лет там возведут спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.

Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина площадью 43,2 тысячи квадратных метров построят в районе Хорошево-Мневники. На Новоясеневской улице возведут физкультурно-оздоровительный комплекс на 23 тысячи квадратных метров. На пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда появится ФОК с бассейном площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Еще три спортобъекта возведут в Раменках, Зеленограде и ТиНАО.

Землю для реализации проектов застройщикам предоставили без торгов. Статус масштабных инвестиционных проектов (МаИП) могут получить важные для города объекты, в частности промышленные и инновационные производства, детские сады, школы и спортивные комплексы.

Их строительство способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций в экономику.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит инвесторам в аренду 21 земельный участок под строительство новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря реализации проекта в городе появится 15 тысяч новых рабочих мест.

Планируется создать производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй, мясной продукции и другие. В ТиНАО появится завод по созданию технологического оборудования и пищевой кластер, где будут выпускать молочную, хлебную, мясную и другую продукцию. В районе Западное Дегунино возведут высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

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