Почти 1,4 тыс предпринимателей получили поддержку города в имущественно-земельной сфере

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о ходе антикризисной программы поддержки предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалист напомнил, что в городе с марта 2022 года действует набор антикризисных мер поддержки бизнеса. В их числе – отсрочки по имущественно-земельным платежам, а также послабления для арендаторов участков и нежилых помещений.

"За семь месяцев за такими льготами обратились 1,7 тысячи представителей бизнеса, мы уже помогли почти 1,4 тысячи из них. Общая сумма поддержки от города в имущественно-земельной сфере на данный момент достигла 14,8 миллиарда рублей", – уточнил Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что чаще всего предприниматели запрашивали отсрочку платежей за второй квартал 2022 года. В результате были перенесены выплаты на сумму свыше 11 миллиардов рублей для 825 представителей бизнеса.

Специалист отдельно уточнил, что отсрочки на самую большую сумму получили 111 арендаторов городской земли, поменявшие цель предоставления участков на строительство. В совокупности речь идет о шести миллиардах рублей. Также Москва поддержала 16 инвесторов, занятых в реализации масштабных инвестиционных проектов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что общая выручка предприятий торговли и услуг столицы за девять месяцев текущего года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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