Выручка предприятий торговли и услуг столицы за 9 месяцев увеличилась на 20%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общая выручка предприятий торговли и услуг столицы за девять месяцев текущего года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, что общая выручка предприятий торговли и услуг увеличилась более чем на 20%, притом что мы имеем дефляцию последние три месяца и в целом рассчитываем выйти на инфляцию порядка 12% по итогам года, то, соответственно, это говорит о том, что в реальном выражении мы видим рост покупательной способности в Москве и продолжающийся достаточно положительный тренд в этой сфере", – сказал Ефимов.

В комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что оборот предприятий торговли и услуг столицы в январе – сентябре этого года превысил прошлогодний показатель и составил 12,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли на треть летом 2022 года. По словам Ефимова, в период с июня по август 2022 года столичные гостиницы достигли оборота в 23,9 миллиарда рублей. Показатель вырос на 17,8% в сравнении с прошлым летом.

Отмечалось, что рост вызван отменой антиковидных ограничений и увеличением популярности внутреннего туризма.

Кроме того, обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли с начала 2022 года на 33%. Так, предприятия МСП за восемь месяцев 2022 года достигли оборота в 913 миллиардов рублей. Это 36% от общего числа продаж.



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