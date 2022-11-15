Инвестиции индийского бизнеса в Москву увеличились более чем в четыре раза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвестиции индийского бизнеса в экономику Москвы за последние шесть лет увеличились более чем в четыре раза, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Уточняется, что предприниматели из Индии большую часть средств вкладывают в пищевую и фармацевтическую промышленность строительство, сферу торговли и недвижимость.

"По данным Центробанка РФ, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций из Индии в московскую экономику составил 143 миллиона долларов", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что по итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Индией увеличился на 62,7% и составил почти 4,5 миллиарда долларов. В 2021 году столичные компании увеличили поставки промышленной продукции на индийский рынок на 46%.

Перспективными направлениями для развития экспорта в этот регион является продукция отрасли здорового питания и красоты, товары первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что на сегодняшний день развиваются механизмы, которые позволяют поддерживать торговлю между странами.

"Например, недавно в рамках перехода на расчеты в национальных валютах ряд российских банков открыл счета востро в рупиях в своих индийских филиалах. Также сейчас разрабатывается план развития общей системы передачи финансовых сообщений Банка России с индийской платежной инфраструктурой", – отметил Овчинский.

Ранее сообщалось, что ряд стран, в том числе Индия, Китай и Турция, нарастили импорт из России с конца февраля текущего года. Отмечалось, что общий показатель российского экспорта после вступления в силу санкций падал, однако некоторые страны все же наращивали поставки из РФ.

В их числе оказалась Индия, которая нарастила импорт из РФ на 430% по сравнению со средним показателем последних пяти лет. Затем идет Турция, Бразилия, Китай и даже некоторые европейские страны, в том числе Испания, Нидерланды, Германия и Норвегия.



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