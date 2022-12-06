Фасады московского Южного речного вокзала украсят панелями из стеклофибробетона

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Специалисты оформят фасады здания Южного речного вокзала панелями из стеклофибробетона, композитных кассет и ламелей, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Изначальный исторический облик здания будет сохранен. Также проектом предусмотрено создание смотровых площадок, кафе, выставочных пространств и многого другого. Отмечается, что работы на вокзале уже близятся к финальному этапу. На фасаде появились многие декоративные элементы.

"<...> надпись "Москва", 14-метровый шпиль и пять скульптур, символизирующие моря: Черное, Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское. Это прекрасное здание в стиле советского модернизма, которое вновь будет активно использоваться горожанами", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здание вокзала с широкими окнами и шпилем построили в 1985 году по адресу проспект Андропова, дом 11, корпус 2. Объект оснащен двумя прямоугольными объемами на стилобате, которые соединены эксплуатируемой кровлей в уровне второго этажа.

Ранее сообщалось, что в столице специалисты организовали консервацию коммунального флота на зимний период, навигация текущего года подошла к финалу. В межнавигационное время работники обследуют и отремонтируют силовые установки, насосное оборудование и рулевые системы.

Строители рассказали о процессе реконструкции Южного речного вокзала в Москве

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