10:15Транспорт
Парковки Москвы будут бесплатными в период январских выходных
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В период всех январских праздников парковки на московских улицах будут бесплатными. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
В Дептрансе продлили срок бесплатной парковки еще на один день. Так, 8 января за остановку на стоянках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час, не нужно будет платить.
Однако парковки со шлагбаумами будут работать в стандартном режиме по заявленным ценам.
Ранее заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.
По его словам, в этот период специалисты продлят деятельность в том числе и некоторых маршрутов наземного транспорта.
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