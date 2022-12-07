Парковки Москвы будут бесплатными в период январских выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период всех январских праздников парковки на московских улицах будут бесплатными. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Дептрансе продлили срок бесплатной парковки еще на один день. Так, 8 января за остановку на стоянках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час, не нужно будет платить.

Однако парковки со шлагбаумами будут работать в стандартном режиме по заявленным ценам.

Ранее заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

По его словам, в этот период специалисты продлят деятельность в том числе и некоторых маршрутов наземного транспорта.

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