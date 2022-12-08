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"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

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Реконструкция Южного речного вокзала продолжается. На здании вновь появился шпиль: его сделали из стали и алюминия, ниже повесили новые электронные часы.

При этом старый циферблат удалось сохранить. Теперь он будет висеть в зале на втором этаже. Кроме того, специалисты восстановили пять скульптур в античном стиле. Они символизируют моря, с которыми связана Москва.

На нижнем ярусе комплекса расположатся кассы, кафе и зона ожидания. На втором ярусе оборудуют многофункциональные залы для проведения разных мероприятий. С Южного речного вокзала корабли будут уходить в Нижний Новгород, Калязин, Коломну, Ярославль и другие города.

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