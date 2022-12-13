09:03Транспорт
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 декабря
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 21 декабря. Об этом сообщается на сайте организации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", – рассказали в Росавиации.
Ограничения будут действовать в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Пассажирам рекомендовали воспользоваться другими аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Уточняется, что остальные воздушные гавани России продолжают работу в штатном режиме.
Ранее временный запрет в вышеуказанных аэропортах действовал до 15 декабря. Данный режим перелетов действует с 24 февраля.
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