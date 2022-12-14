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"Мой район. Обратная связь": в столице завершилась реставрация особняка Бахрушина

"Мой район. Обратная связь": в столице завершилась реставрация особняка Бахрушина

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В столичном районе Замоскворечье завершилась реставрация особняка Бахрушина. Там располагается Генеральная прокуратура России.

Работы начались в 2019 году. Специалисты привели в порядок кровлю, фасады, интерьеры, отремонтировали лепной декор, мраморную лестницу, исторический камин, скульптуры, карнизы, окна и двери. Подрядчику удалось сохранить уникальные элементы здания, очистить их, а недостающие элементы воссоздать по оригинальным образцам.

В отреставрированном особняке планируют принимать иностранные делегации. Площадь особняка Бахрушина – более тысячи квадратных метров. Его построили в начале XIX века, а в 1895 году здание купил меценат Константин Бахрушин.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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