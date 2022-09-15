Дом по программе реновации передали под заселение в Ломоносовском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Ломоносовском районе на юго-западе столицы под заселение передали дом, построенный по программе реновации, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Его слова приводит портал мэра и правительства Москвы.
Левкин уточнил, что новостройка находится по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. По его словам, в современное жилье переедут 157 семей из пятиэтажек на улицах Вавилова и Панферова.
В пятницу, 16 сентября, на первом этаже здания откроется центр информирования по расселению, в котором горожане смогут получить консультации специалистов и начать оформление необходимых документов. В первые два дня он будет работать с 09:00 до 21:00, затем с 12:00 до 20:00 с понедельника по субботу.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в программу реновации вовлекается все больше столичных районов.
"Сегодня специалисты департамента направили предложения равнозначных квартир будущим новоселам. Завтра они могут приступить к осмотру нового жилья. С началом переселения жителей Ломоносовский район стал 10-м в Юго-Западном округе, в котором реализуется программа реновации", – рассказал Гаман.
Он подчеркнул, что ранее квартиры в домах по программе реновации получили жители в районах Академический, Зюзино, Коньково, Котловка, Обручевский, Черемушки, Северное и Южное Бутово, а также Ясенево.
В Ломоносовском районе планируется расселить 15 пятиэтажек. Квартиры получат около 3,4 тысячи горожан.
Ранее Гаман сообщил, что с 2018 года в новостройки по программе реновации переехали свыше 3 700 жителей Бескудниковского района. 3 дома, подготовленные для переезда, находятся на Дмитровском шоссе, еще 6 – на Бескудниковском бульваре. В районе развита транспортная и социальная инфраструктура.
Новые квартиры также получили более 4 000 жителей Фили-Давыдкова. Это 1 800 семей, уточнил Гаман. Участники программы реновации получают квартиры с улучшенной отделкой и оснащением. Новостройки располагаются в том же районе, добавил он.
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