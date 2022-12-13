Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве 13 и 14 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице вечером вот вторник, 13 декабря, начнется снегопад, который продлится до среды, 14 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Снегопад ожидается с 21:00 вторника до 14:00–15:00 среды. При этом температура воздуха понизится от -3 до -8 градусов.



"Суммарно выпадет до 12–17 миллиметров осадков, или около 25% от месячной нормы осадков. Сугробы вырастут с 5 до 10–15 сантиметров", – отметил синоптик.

Эксперт попросил москвичей планировать свое утро, учитывая прогноз погоды.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен на территории столицы и Московской области из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 15 декабря.



В МЧС предупредили о выпадении снега в Москве до 14 декабря

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