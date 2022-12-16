Фото: пресс-служба Дептранса

Седьмая "Иволга 3.0" поступила в Москву и скоро начнет обкатку без пассажиров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, поезда нового поколения будут курсировать на перспективных маршрутах Московских центральных диаметров.

"Поезда российского производства стали еще удобнее: например, появилось больше USB-зарядок, дополнительных подлокотников у сидений и зарядок для электросамокатов. Шесть новых составов уже прибыли", – отметил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что обкатка пройдет на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Это необходимо для проверки работы механического, электрического и пневматического оборудования.

Ликсутов подчеркнул, что весь подвижной состав уже обновили на МЦД-1 и МЦД-2. В настоящее время идет работа по обновлению устаревших поездов на будущих диаметрах.

Заммэра добавил, что "Иволги 3.0" созданы специально для МЦД.

"А с запуском еще двух диаметров заработают единая система оплаты, выгодные тарифы, бесплатные пересадки на метро и возможность строить новые маршруты", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москву поступило 44 вагона обновленных отечественных поездов "Иволга". Они представляют из себя 11-вагонные составы нового поколения. Ликсутов тогда отметил важную роль в обновлении транспорта инфраструктурные кредиты, которые способствуют развитию не только транспортной системы, но и экономики страны.



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