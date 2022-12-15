Почти тысячу российских электробусов закупят в Москве в 2023–2024 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В следующие два года Москва закупит для наземных маршрутов городского транспорта почти тысячу отечественных электробусов. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что, согласно исследованию Мосэкомониторинга, на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше вредных выбросов, чем на пассажира автобуса с двигателем внутреннего сгорания.

"Мы продолжаем заменять дизельные автобусы на электробусы – они не вредят окружающей среде и безопасны для здоровья жителей. В 2023–2024 годах закупим около тысячи российских электробусов", – сказал Ликсутов.

Новые электробусы будут оборудованы электроотопителями, что дополнительно снизит их негативное влияние на экологию. Кроме того, в следующем году в Москву поступят несколько десятков электробусов малого класса "Газель".

Также планируется установить порядка 400 зарядных станций. Это позволит запустить электробусы на новых маршрутах.

Ранее стало известно, что до конца лета следующего года в Москве планируется протестировать малый электробус "Газель e-City". Его оснастят 10 сидячими и тремя откидными местами, также предусмотрят систему понижения пола на остановках. Дальность хода составит 150 километров.



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